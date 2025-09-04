Tras reunirse en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que “no hay avances” a casi 11 años de la desaparición.

Isidoro Vicario Aguilar, nuevo representante de los familiares de los estudiantes, dijo que lamentablemente no tuvieron información y calificó como infructuoso el encuentro con la mandataria.

Indicó que la presidenta Sheinbaum manifestó que fortalecerá la Fiscalía especial al enfatizar que no solo se trata de voluntad de las autoridades, sino que tiene traducirse en hechos concretos.