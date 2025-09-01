La Conmebol descalificó al Independiente de Argentina de la Copa Sudamericana 2025 por los violentos enfrentamientos entre aficionados que obligaron a la cancelación de su partido de Octavos de Final contra la Universidad de Chile hace dos semanas en Buenos Aires. El cuadro argentino además deberá jugar sus siguientes 7 partidos sin su público y fue multado con 250 mil dólares.
En tanto que el equipo chileno, avanza a los Cuartos de Final, donde enfrentará a Alianza Lima de Perú, pero también fue sancionado con 270 mil dólares y tampoco podrá contar con aficionados en sus siguientes 7 cotejos internacionales. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Conmebol descalifica al independiente de la Copa Sudamericana
La Conmebol descalificó al Independiente de Argentina de la Copa Sudamericana 2025 por los violentos enfrentamientos entre aficionados que obligaron a la cancelación de su partido de Octavos de Final contra la Universidad de Chile hace dos semanas en Buenos Aires. El cuadro argentino además deberá jugar sus siguientes 7 partidos sin su público y fue multado con 250 mil dólares.