La Conmebol descalificó al Independiente de Argentina de la Copa Sudamericana 2025 por los violentos enfrentamientos entre aficionados que obligaron a la cancelación de su partido de Octavos de Final contra la Universidad de Chile hace dos semanas en Buenos Aires. El cuadro argentino además deberá jugar sus siguientes 7 partidos sin su público y fue multado con 250 mil dólares.

En tanto que el equipo chileno, avanza a los Cuartos de Final, donde enfrentará a Alianza Lima de Perú, pero también fue sancionado con 270 mil dólares y tampoco podrá contar con aficionados en sus siguientes 7 cotejos internacionales. (Por Manuel Trujillo Soriano)