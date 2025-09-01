La médica residente Nicole Stark, quien falleció la semana pasada dentro de la clínica 46 del Seguro Social en Guadalajara, no tenía antecedentes patológicos, condiciones especiales ni historial de desmayos, señalaron sus familiares, quienes exigen una investigación exhaustiva para esclarecer su muerte.

Sus allegados advirtieron que el fallecimiento pudo estar relacionado con el estrés y los tratos indignos a los que son sometidos estudiantes de medicina en hospitales del Seguro Social. Al respecto, su hermana expresó.

“La realidad es que lo que le pasó a Nicole no debería de volver a repetirse. Exigimos un trato digno y humano para que todos los residentes y estudiantes de medicina no vuelvan a pasar por esto: las jornadas interminables la presión excesiva y la falta de descanso no forman mejores médicos, solo desgastan y lastiman a quienes están entregando su vida a esta vocación. Es injusto que además de enfrentar estas condiciones tan duras, muchos tenga que enfrentar bullying hostigamiento y acoso sexual, nada de esto es normal ni debe aceptarse como parte de la formación”.

La investigación del caso fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento no se han revelado los resultados de la necropsia que determinen la causa precisa del fallecimiento. (Por Edgar Flores Maciel)