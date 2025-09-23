Ante las críticas a la gestión del ex presidente López Obrador, por los casos de huachicol en los que se han visto envueltos elementos de la Marina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aprovechó su comparecencia en San Lázaro, para defender al líder de su movimiento.

“Que la derecha ha tratado siempre de desprestigiar al mayor líder social de la época reciente, ese líder al que pretende descalificar se ganó a pulso el respaldo del pueblo de México, propagan mentiras y calumnias en su contra, tratan de desprestigiar a un hombre que se dedicó al bienestar de los mexicanos y mexicanas. Tuvimos mucho presidente y ahora mucha presidenta”.

Recordó que en el ex presidente López Obrador cerró los ductos al huachicol, dejando sin combustible al país durante casi 15 días, pero logrando la reducción en 92 por ciento de este delito, la detención de más de cuatro mil presuntos delincuentes y evitar pérdidas por 348 mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)