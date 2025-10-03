En total son nueve fincas con daño estructural sobre la calle Paseo de los Manzanos en la colonia La Martinica en Zapopan, esto como consecuencia de las últimas dos inundaciones en la zona.

Pilar Ramírez, una de las afectadas, señala que están dispuestos a dejar sus hogares para irse a un sitio seguro.

“Pues supuestamente las autoridades ya nos resolvieron, según eso nos van a reubicar, estamos en espera de que sea un hecho, pues a ver si es cierto. —¿Están dispuestos a irse de aquí?- Sí, la verdad es que sí tu te fijas nosotros estamos en medio de los dos ríos y estamos en pendiente, estamos en bajada, y eso es nuestro temor, porque el lunes estuvo a punto de desbordarse el otro río. ¿Te imaginas si se hubiera desbordado todo lo que hubiera pasado?”.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Zapopan no ha dado detalles de cómo, cuándo y dónde sería la reubicación de los habitantes en riesgo de La Martinica. (Por Gustavo Cárdenas)