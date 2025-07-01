De cara al Mundial de Fútbol 2026, el sistema de transporte público en Jalisco se someterá a un proceso de modernización.

El gobernador Pablo Lemus anunció este viernes que habrá reposición de trenes para la Línea 1 del Tren Ligero y se incorporarán más camiones a Mi Macro Periférico con el fin de mejorar la frecuencia del servicio.

“Vamos a hacer para el Mundial la reposición de trenes, vamos a traer más camiones para Mi Macro para aumentar las frecuencias, pero le vamos a presentar todo esto en unos días más que terminen los procesos de licitación”.

Lemus reconoció también que las escaleras eléctricas de la Línea 3 del Tren Ligero presentan fallas recurrentes debido a que no fueron diseñadas para un uso intensivo. Por ello, adelantó que se analiza la posibilidad de sustituirlas. (Por Edgar Flores Maciel)