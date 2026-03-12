Con tal de tener agua limpia en los hogares las familias invierten miles de pesos en filtros, a consecuencia de las pésimas condiciones del agua que entrega el SIAPA, así lo demuestra Gabriel Cortez, quien cada mes desde el 2024 cambia el filtro; el líquido tiene sedimentos y olores.

En dos años y medio ha gastado más de 13 mil pesos, denuncia para Notisistema.

“Sale como si fuera canela recién hervido, ya con el al mes ya se pone el filtro, así se satura y ya no sale agua. Entonces yo pago de filtro 430 cada cartucho, cada que lo cambio y lo cambio cada mes. Entonces, prácticamente estoy gastando más de filtros realmente que del agua”.

El señor Gabriel y su familia viven en la colonia Bosques de Tonalá, reporta que todos sus vecinos tienen el mismo problema. (Por Gustavo Cárdenas)