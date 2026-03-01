El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Samuel “N”, señalado como uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI.

La captura se realizó en Culiacán tras trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad y cooperación internacional con autoridades de Estados Unidos.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

El detenido era buscado por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el bar Stars Bar and Grill, en Washington, por lo que autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de un millón de dólares por información que llevara a su captura.