Aumentar un piso completo, construir una habitación, o el mejoramiento de los ingresos y patios, se le llama desdoblamiento de vivienda, y este martes el Ayuntamiento de Guadalajara entregó apoyos económicos y en materiales de construcción para que familias puedan aumentar los espacios en sus hogares.

Es voz de Otilia Pedroza, directora de la agencia municipal de vivienda.

“Entonces empiezan a vivir más familias en una sola vivienda y empiezan los problemas de convivencia porque orgánicamente se empiezan a desdoblar las viviendas, sin embargo, lo hacen de una manera irregular, algunas sin permiso, algunas sin asesoría, técnica o proyecto, por lo que empezamos a ver la manera de cómo diseñábamos algo que les pudiera ayudar a las personas. En el programa En, sí se ven los requisitos de beneficios para las personas y damos asesoría técnica”.

Los apoyos para el desdoblamiento de vivienda en Guadalajara incluyen 50 mil pesos en materiales y asesoría técnica para el proyecto. (Por Gustavo Cárdenas)