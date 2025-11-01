La Fiscalía del Estado obtuvo una sentencia de 24 años de prisión contra José Alfonso “N” por tentativa de feminicidio, tras los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2022 en la colonia Santa Fe de Tlajomulco.

De acuerdo con la investigación, el agresor atacó a su pareja mientras dormía, cortándole el cuello con un cúter e impidiendo que pidiera ayuda. La intervención de la madre del acusado permitió que la víctima escapara y solicitara apoyo policial.

El responsable fue detenido al salir del domicilio y posteriormente aceptó los hechos en audiencia, lo que permitió la aplicación de un procedimiento abreviado.

Además de la condena, deberá pagar una multa de 28 mil 866 pesos y una reparación del daño por 46 mil 800. (Por Edgar Flores Maciel)