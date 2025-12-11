Los carritos o módulos móviles que puso en marcha el Gobierno Federal a los que bautizó como “Farmacias del Bienestar” no tienen futuro, comenzando porque no ofrecen un almacenamiento adecuado de medicamentos considera el exsecretario de Salud de Jalisco, Alfonso Petersen Farah.

“Hace unos días la Secretaría de Salud Federal presentó la nueva estrategia de entrega de medicamentos por medio de módulos móviles que se ubicarán principalmente en los centros de salud, donde los beneficiarios del IMSS Bienestar y del programa Salud casa por casa, podrán acudir a recibir sus medicamentos. Obviamente los cuestionamientos no se hicieron esperar debido a la falta de cumplimiento de los ordenamientos sanitarios mínimos que debe observar un establecimiento de almacenamiento y distribución de medicamentos, así como lo limitado de su cuadro básico. En lo personal me parece una muestra muy clara de la búsqueda de alternativas enfocadas más a atender las necesidades sentidas de la población, en este caso el surtimiento de recetas que a un impacto sanitario real”.

Petersen Farah subraya que parece más una estrategia con fines políticos que con efectos sanitarios. (Por Gricelda Torres Zambrano)