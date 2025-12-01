La Comisaría de Guadalajara inició la campaña “Nos Toca Regalar 2025”, que busca reunir juguetes y artículos de invierno para niñas y niños de zonas vulnerables.

La iniciativa, con 19 años de trayectoria, invita a donar juguetes nuevos que no sean bélicos ni requieran baterías, así como ropa y cobijas en buen estado, en cualquiera de las bases policiales o mediante recolección a domicilio.

La corporación pretende superar los 37 mil 500 juguetes obtenidos el año pasado.

Las entregas se realizarán del 17 al 22 de diciembre en distintos puntos de la ciudad.