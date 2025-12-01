La Comisaría de Guadalajara inició la campaña “Nos Toca Regalar 2025”, que busca reunir juguetes y artículos de invierno para niñas y niños de zonas vulnerables.
La iniciativa, con 19 años de trayectoria, invita a donar juguetes nuevos que no sean bélicos ni requieran baterías, así como ropa y cobijas en buen estado, en cualquiera de las bases policiales o mediante recolección a domicilio.
La corporación pretende superar los 37 mil 500 juguetes obtenidos el año pasado.
Las entregas se realizarán del 17 al 22 de diciembre en distintos puntos de la ciudad.
GDL lanza “Nos Toca Regalar 2025” para llevar juguetes a niñas y niños de colonias vulnerables
