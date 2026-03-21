Farmacias Guadalajara se consolida como aliado clave en la protección de mujeres en situación de riesgo, tras integrarse al programa “Zonas Pulso de Vida” con 374 sucursales que funcionarán como puntos de resguardo y auxilio inmediato en todo el estado.

Julieta Mora Chávez, directora de Mercadotecnia y Publicidad de la cadena, destacó que este convenio fortalece su compromiso histórico con la ciudadanía:

“Farmacias Guadalajara son espacios seguros para las mujeres y para toda la comunidad. Hoy damos un paso adicional para coordinar mejor nuestros protocolos con las autoridades. Nuestro compromiso con las mujeres es histórico, institucional y permanente”.

Explicó que el personal será capacitado para activar el botón de pánico conectado al C5 Escudo Jalisco y brindar apoyo oportuno.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno estatal, permitirá que mujeres, niñas y adolescentes puedan ingresar a cualquier sucursal ante una emergencia y recibir protección mientras llegan las autoridades.

De esta manera, Farmacias Guadalajara no solo ofrece servicios de salud, sino que se consolida como un aliado confiable para la seguridad y bienestar de la comunidad jalisciense. (Por Patricia Romo Sahagún)