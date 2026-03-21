El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y febrero de 2026 se han detenido 890 personas por delitos de alto impacto en Jalisco.

Durante ese periodo también se aseguraron 626 armas, más de 145 mil cartuchos y más de 10 toneladas de droga.

Destacó la desarticulación de laboratorios de drogas sintéticas y operativos contra la extorsión, con 44 detenidos y una reducción del 26 por ciento en ese delito.

Entre los casos relevantes mencionó la operación en Tapalpa donde fue ubicado el líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, quien fue abatido.