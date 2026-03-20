El Gobierno de Jalisco firmó un convenio con Farmacias Guadalajara para habilitar 374 sucursales como Zonas Pulso de Vida, espacios seguros para mujeres en situación de riesgo.

La estrategia, coordinada por C5 Escudo Jalisco y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, permitirá que personas en peligro ingresen a estos establecimientos, donde personal capacitado activará un botón de pánico conectado a servicios de emergencia.

El gobernador Pablo Lemus destacó que la iniciativa busca ampliar la red de protección ante casos de violencia de género.

Además, se brindará capacitación al personal para canalizar adecuadamente las solicitudes de ayuda.

La medida fortalece la colaboración entre autoridades y sector privado para mejorar la atención y prevención en Jalisco.