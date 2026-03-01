El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, hizo un llamado a la unidad para enfrentar los problemas de seguridad y desarrollo en la entidad, al afirmar que lamentarse no contribuye a resolver la situación.

Durante el segundo informe del Consejo de Cámaras Industriales, destacó la importancia de trabajar en conjunto entre gobierno e iniciativa privada para mantener la estabilidad del estado.

También resaltó avances en proyectos de infraestructura, como la conexión carretera hacia Chapala y el corredor industrial de El Salto.

Por su parte, líderes empresariales subrayaron la necesidad de fortalecer áreas como energía, agua, seguridad y certidumbre regulatoria para impulsar la competitividad.