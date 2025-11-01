La mexicana Fátima Bosch, originaria de Tabasco, puso el nombre de México en alto al coronarse como la nueva Miss Universo 2025 en el certamen realizado en Tailandia. Este triunfo marca la cuarta ocasión en que el país obtiene la corona en este concurso de belleza internacional.

La victoria de Fátima Bosch sigue una curiosa tradición: al igual que sus tres antecesoras mexicanas, portaba un vestido de gala color rojo al momento de lograr la ansiada corona.

Durante la ronda de preguntas finales, Fátima resaltó los valores de la sororidad, el empoderamiento y la valentía.

El camino de Fátima Bosch hacia la corona no estuvo exento de controversia desde su llegada a Tailandia, incluyendo ofensas y un trato despectivo por parte del directivo local Nawat Itsaragrisil, la mexicana demostró fortaleza.

Esta es la primera ocasión que una representante de Tabasco logra obtener la corona de Miss México y Miss Universo. (Por Katia Plascencia Muciño)