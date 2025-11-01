El equipo de los Xolos se convirtió en el séptimo invitado a la Liguilla de la Liga MX al vencer 3 goles por 1 a los Bravos de Juárez, en encuentro de Play In A, celebrado en Tijuana.

El marroquií Mourad El Ghezouani, Gilberto Mora de penal y el argentino Ezequiel Bullaude, marcaron para el gran triunfo de los Xolos. El colombiano Óscar Estupiñán descontó por los de Juárez que se vieron afectados por la expulsión al 54 de Alejandro Mayorga.

Tijuana se medirá en la Liguilla a los Tigres. Las otras series de cuartos de final son: Cruz Azul Vs Chivas y América frente al Monterrey.

En el otro juego de Play In, Pumas fracasó y fue eliminado, al caer ante Pachuca 3 goles por 1.

Tantos del colombiano Enner Valencia y doblete del brasileño Kenedy le dieron la victoria a los Tuzos que ahora jugará en otra serie de Play In frente a los Bravos de Juárez, y quien gane será el equipo ocho en la Liguilla. (Por Martín Navarro Vásquez)