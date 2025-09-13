Se realizó la gran final de Miss Universe México la noche de este sábado en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, en donde las 32 participantes desfilaron en traje de baño, traje típico y traje de noche. Previo al certamen, el dueño de la marca, Raúl Rocha aseguró que los cambios en las bases para participar en este tipo concursos han sido benéficos:

“Pues bueno, ha habido como todo como todo, muchos cambios, han ido evolucionando, como ya sabemos de temas de inclusión y las modificaciones que se han ido haciendo, pero creo que todo es para bien”.

La nueva Miss Universo México es Fátima Bosch Fernández del estado de Tabasco y a partir de ahora se prepara para concursar por la corona de Miss Universo, ceremonia que se realizará en noviembre en Tailandia. (Por Katia Plascencia Muciño)