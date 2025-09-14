Ante un lleno espectacular en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el boxeador jalisciense Saúl el Canelo Álvarez fue derrotado y perdió los 4 cinturones de peso supermediano tras caer en 12 asaltos ante el norteamericano Terence Crawford, por decisión unánime, tras un combate donde ambos dieron espectáculo, pero fue el estadounidense quien impuso condiciones y ganó con tarjetas favorables 116-112 y un doble 115-113 para convertirse en campeón indiscutido en tres divisiones distintas y además mantenerse invicto con 42 peleas ganadas. Álvarez sumó su tercera caída en 67 combates como boxeador profesional.

“Es una derrota la de hoy, pero no me detiene, he hecho muchas cosas como profesional, entrené muy bien, hice lo que tenía que hacer. Aquí estoy para tomar riesgos y ponerme a prueba”, dijo el jalisciense. (Por Martín Navarro Vásquez)