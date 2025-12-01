Un grupo de 31 elementos de la Policía de Jalisco y corporaciones municipales inició un programa de capacitación de dos semanas impartido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El entrenamiento, denominado “Phantom Menace”, tiene como objetivo dotar a los oficiales de técnicas para la detección y neutralización de amenazas complejas, entre ellas trampas explosivas, uso de drones y manejo adecuado de evidencia.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, destacó que esta colaboración fortalece la coordinación bilateral rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, en la que México será una de las sedes. Subrayó que la finalidad es anticipar riesgos y reforzar la protección de la población en un contexto de tecnología y crimen altamente sofisticado.

Por su parte, la cónsul general de Estados Unidos, Amy Scanlon, señaló que la capacitación permitirá robustecer las investigaciones mediante inteligencia especializada para combatir actividades delictivas que utilizan recursos tecnológicos, especialmente en eventos masivos de alto perfil como el torneo mundialista. (Por Edgar Flores Maciel)