La explosión registrada la semana pasada dentro del penal de Puerto Vallarta, que dejó dos internos fallecidos y dos más lesionados, fue provocada por un incidente en el área de lavandería, específicamente en las calderas del centro penitenciario. Así lo informó este lunes el gobernador de Jalisco Pablo Lemus.

“El dictamen del motivo de esta explosión hasta el momento, parece ser que fue por un incidente en unas calderas, en las cuales hacían el trabajo digamos de lavandería y demás dentro del centro de readaptación, y esto fue lo que explotó y ocasionó la muerte de, si no mal recuerdo de dos personas que estaban privadas de su libertad”.

Lemus indicó que el Gobierno del Estado brindará apoyo a las familias de las víctimas mortales, así como a los dos internos que permanecen bajo atención médica. (Por Edgar Flores Maciel)