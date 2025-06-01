La Reserva Federal de Estados Unidos redujo su tasa de referencia a un rango de 3.50 a 3.75 por ciento, en una decisión dividida y marcada por la cautela.

El banco central anticipó que podría pausar nuevos recortes mientras evalúa señales más claras del mercado laboral y de una inflación que “sigue algo elevada”.

Las proyecciones actualizadas muestran que los funcionarios prevén solo un recorte adicional en 2026 y estiman que la inflación se moderará a alrededor de 2.4 por ciento el próximo año.