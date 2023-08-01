El peso mexicano registró una ganancia marginal frente al dólar luego de que la Reserva Federal redujo su tasa de referencia en 25 puntos base.

El tipo de cambio cerró en 18 pesos con 18 centavos por dólar, una apreciación de cero punto cero cinco por ciento.

De acuerdo con expertos, la moneda estadounidense se debilitó en los mercados internacionales tras la decisión de la Fed.