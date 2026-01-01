Aunque considera que los diferendos con Estados Unidos se resolverán con diálogo y al final habrá entendimiento, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respalda la política exterior dictada desde Palacio Nacional.

“Porque hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha reiterado una y otra vez, de manera firme, de manera valiente, de manera ejemplar, la defensa de nuestra soberanía como prioridad. Felicidades, presidenta, por su actitud invariable y sin titubeo para honrar la Constitución y los principios de la política internacional”.

Lo anterior, señala, está basado en los artículos 19 y 40 de la Constitución, los cuales fueron recientemente modificados para reforzar la idea de que México es un país libre, independiente y soberano. (Por Arturo García Caudillo)