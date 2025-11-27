Guadalajara se alista para recibir la Séptima Feria del Cacao y el Chocolate, que se celebrará del 5 al 7 de diciembre de 2025 en el Club de Leones de Guadalajara, con entrada gratuita.

El encuentro reunirá a más de 40 marcas nacionales dedicadas al cacao y sus derivados, además de productores y proyectos vinculados a la Feria de Productores.

La edición incluirá degustaciones, talleres, charlas y actividades educativas para conocer la historia, cultivo y usos del cacao, así como un corredor de comida tradicional y música en vivo.

Los organizadores destacaron que se eligió una sede amplia para facilitar la asistencia familiar y promover el consumo local.

El objetivo es fortalecer la cadena productiva del cacao y visibilizar su valor cultural y gastronómico en México.