En busca de escuchar todas las voces interesadas y dar tiempo a la presentación de propuestas para incorporar o modificar la Ley de Aguas, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, asegura que será hasta la próxima semana cuando quede listo el dictamen.

“Para que antes de enviar el dictamen puedan revisar cuáles propuestas son viables y cuáles pueden modificar la iniciativa original. Ese es el trabajo que estamos ahora realizando. El dictamen puede liberarse ahora o mañana, pero daremos los cinco días que el reglamento señala para la aprobación del dictamen y luego para el inicio de la discusión en pleno”.

Por ello, señala, los últimos dos días ha recibido a líderes campesinos, al tiempo que dijo tener confianza en que muchas de las propuestas, inquietudes y preocupaciones de los productores del campo, al menos las más importantes, serán incluidas. (Por Arturo García Caudillo)