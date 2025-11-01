Fernanda Citlalli Romero Delgado rindió protesta como la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UdeG. Durante su discurso habló sobre convertir los planteles en refugios de paz, luchar por más presupuesto para la universidad, abogar por transporte público de calidad, políticas de género y atención a la salud física y mental de los estudiantes.

“Estoy profundamente emocionada, hoy no solo recibo un cargo, hoy recibo un honor que me tenaza, una responsabilidad que me conmueve y una confianza que me compromete con cada una y cada uno de los estudiantes de nuestra comunidad. Este no es un día sencillo, este es un día que reta, es la prueba viva de que incluso en tiempos tan difíciles las y los estudiantes seguimos creyendo en la comunidad, en la organización y en nuestra capacidad”.

Fernanda Romero, licenciada en Derecho, será la presidenta de la FEU para el periodo 2025-2028. (Gustavo Cárdenas)