El actor estadounidense Richard Gere será una de las figuras más destacadas de la FIL Guadalajara 2025. Invitado al programa FIL Pensamiento, presentará la conferencia “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta” el 4 de diciembre a las 19:30 horas en el Auditorio Juan Rulfo.

Además de su trayectoria cinematográfica, Gere ha construido una sólida labor humanitaria: respalda la defensa de pueblos indígenas en aislamiento, mantiene su histórica causa a favor del Tíbet y denuncia la concentración del poder político y económico en Estados Unidos.

También impulsa acciones contra el sinhogarismo, colabora con Open Arms en la crisis migratoria del Mediterráneo y apoya proyectos ambientales, incluidos algunos en México.

Para el actor, su activismo es una extensión de su práctica espiritual. (Por Pilar Gutiérrez)