Fernanda Romero asumió oficialmente la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) tras un proceso que describió como intenso y formativo, marcado por recorridos por todas las regiones de la UdeG.
Señaló que la nueva etapa debe centrarse en una representación cercana, crítica y orientada a resolver demandas recurrentes como conectividad, transporte e infraestructura básica, especialmente en zonas como la Sierra y la Costa.
Afirmó que su administración impulsará una FEU más presente en todo Jalisco, con una agenda cultural activa y una defensa firme de las necesidades estudiantiles ante autoridades universitarias y gubernamentales.
Entre las prioridades inmediatas destacó garantizar condiciones mínimas para el estudio, fortalecer la movilidad, mejorar espacios y continuar con proyectos como “Fluye con seguridad”, enfocado en una menstruación digna.
