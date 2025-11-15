Por tercer año consecutivo, Sinaloa, Baja California y Sonora se mantienen como epicentro nacional de la producción y decomiso de metanfetamina y fentanilo, con millones de pastillas y decenas de miles de kilos asegurados por Ejército y Guardia Nacional.

De enero a octubre de 2025, el gobierno federal confiscó 49 mil 455 kilos de metanfetamina y 554 kilos de fentanilo, superando todo lo incautado en 2024.

Expertos advierten que, aunque los decomisos reflejan mayor presión bilateral y nuevos despliegues, no implican una disminución real del poder criminal ni del flujo de precursores que ingresan al país.

Alertan que la cadena de producción sigue intacta y que, pese a los aseguramientos en México y Estados Unidos, la disponibilidad de drogas y muertes por sobredosis permanece prácticamente igual.