El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunció que este jueves solicitará licencia temporal para separarse de sus funciones legislativas, sin precisar el motivo ni la duración de su ausencia.

El expresidente del Senado confirmó la decisión tras semanas de especulación, pero adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa hoy para explicar sus razones.