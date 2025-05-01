El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano, fue asesinado a balazos en un ataque directo por dos sujetos armados en la comunidad de La Estancia.

Pese a ser trasladado de emergencia a una clínica, falleció por la gravedad de las heridas.

El Partido Verde Ecologista de México, al que pertenecía Bahena, condenó el asesinato y exigió el esclarecimiento inmediato del crimen.