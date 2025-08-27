Tras la trifulca en la que se vio envuelto al final de la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, en la que él y uno de sus asistentes recibieron golpes de manos del senador priista Alejandro Moreno, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que presentará denuncias penales y solicitud de desafuero contra los responsables.

“Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano, de su equipo fotográfico. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias esta vez, este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”.

Además de Alejandro Moreno, la acusación recaerá en los diputados priistas Rubén Moreira, Eduardo Gutiérrez Mancilla y Erubiel Alonso, además del senador Pablo Angulo, a quienes Fernández Noroña responsabiliza de haber llevado a cabo esta agresión con el agravante de la premeditación, la alevosía y la ventaja. (Por Arturo García Caudillo)