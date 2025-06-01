En el marco del Día Mundial de los Lagos, especialistas de la UdeG advirtieron que los proyectos Chapala-Guadalajara y Solís-León podrían agravar la sobreexplotación del Lago de Chapala.

Señalaron que el acueducto sustituto extraería los 7.5 metros cúbicos concesionados directamente del lago, en lugar de usar parte del caudal del río Santiago mientras el acueducto Solís-León restaría 3.5 metros cúbicos al Lerma, lo que reduce la recarga del lago y afecta a comunidades ribereñas.

Lamentaron la visión “pragmática de megaobras”, por lo que proponen una agenda científica enfocada en la restauración y captación pluvial para preservar el ecosistema y garantizar agua a futuras generaciones.