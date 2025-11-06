El manejo de materiales peligrosos fue la materia central de una capacitación impartida por FERROMEX a cuerpos de emergencia y personal operativo del estado de Jalisco. Sergio Rueda, director de operaciones de Bomberos Guadalajara, explicó que recibieron información y práctica sobre identificación de materiales peligrosos, clasificación de sustancias químicas y reconocimiento de unidades ferroviarias.

“Una capacitación en coordinación con FERROMEX en la seguridad ferroviaria; se van a abordar temas relevantes como gas cloro. Se encuentran aproximadamente 50 elementos de nuestra coordinación participando en estos temas tan importantes, así como de distintos municipios, y el objetivo es homologar los criterios en cuanto a la seguridad de cualquier incidente”.

En la capacitación de FERROMEX participaron 50 bomberos de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)