El PAN votó en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 porque afecta a los mexicanos, no sólo con el incremento en la deuda, sino con obras faraónicas de infraestructura, así lo comenta la vice coordinadora de los diputados panistas, Noemí Luna.

“Destaco el nuevo endeudamiento histórico de México por 1.7 billones de pesos, es decir, el próximo año, de cada cien pesos de ingresos casi dieciocho serán para pagar deuda. También aceptaron el aumento y creación de nuevos impuestos y derechos, como al cigarro, refrescos, videojuegos, museos y al ahorro. La promesa de Morena fue no tomar ninguna de esas medidas y no cumplió. ¿Sabe usted a qué prioridades irán los recursos públicos en el 2026? No, a seguridad no, a educación no, salud tampoco, ni campo. El próximo año se destinarán los recursos a infraestructura ferroviaria”.

Por ello, el PAN exigió equilibrio en el gasto público y hasta presentó un presupuesto alternativo, pero la mayoría oficialista no escuchó. (Por Arturo García Caudillo)