Estamos enojados con el aumento a la tarifa, porque el 80 por ciento de los estudiantes toma entre tres y cuatro camiones diarios en promedio, asevera la presidenta de la FEU de la UdeG, Fernanda Romero Delgado, al anunciar acciones en busca de revertir la decisión.

“Justo el impacto que tienen los estudiantes es que toman de tres a más rutas al días, que viajan desde las zonas periféricas, que no cuentan con las rutas suficientes hacia los espacios universitarios. Para un estudiante el aumento no es técnico, es menos dinero para comer, estudiar o trasladarse y desde la FEU hacemos una postura muy clara. La FEU no está en contra del transporte público, está en contra de que siempre paguen los mismos. El subsidio no es un regalo, es dinero público, debe traducirse en mejores condiciones de servicio”.

Romero Delgado reprueba que el aumento a 14 pesos fuera tomado por un comité tarifario representado en su mayoría por el Gobierno del Estado y los transportistas. (Por Gricelda Torres Zambrano)