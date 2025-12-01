La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de la libertad de expresión y exhortó a la Fiscalía de Veracruz a explicar por qué imputó el delito de terrorismo al periodista Rafael León, detenido desde el 24 de diciembre.

Sheinbaum afirmó que no existen antecedentes recientes de acusaciones por terrorismo contra periodistas en México y subrayó que la libertad de expresión debe prevalecer.

Señaló que, si existiera algún delito, la fiscalía debe aclarar que no esté vinculado con el ejercicio periodístico.

Organizaciones civiles han condenado la detención y alertado sobre una posible criminalización del periodismo.