La Federación Estudiantil Universitaria informó que sostuvo una reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para expresar la preocupación por el aumento a la tarifa del transporte público.
La FEU señaló que el diálogo se centró en la calidad del servicio y el impacto económico que tendría un ajuste tarifario.
El organismo propuso instalar mesas de trabajo para dar seguimiento técnico a los temas de movilidad.
Indicó que ocho de cada diez estudiantes dependen del transporte público, por lo que un incremento podría afectar la permanencia escolar y la economía familiar.
FEU plantea a Lemus mesas de trabajo por alza al transporte público
