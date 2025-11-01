La Federación Estudiantil Universitaria informó que sostuvo una reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para expresar la preocupación por el aumento a la tarifa del transporte público.

La FEU señaló que el diálogo se centró en la calidad del servicio y el impacto económico que tendría un ajuste tarifario.

El organismo propuso instalar mesas de trabajo para dar seguimiento técnico a los temas de movilidad.

Indicó que ocho de cada diez estudiantes dependen del transporte público, por lo que un incremento podría afectar la permanencia escolar y la economía familiar.