El gobierno de Tlajomulco inauguró la rehabilitación integral de Camino a El Zapote del Valle, vialidad que funcionará como ruta alterna de acceso al Aeropuerto de Guadalajara.
Los trabajos incluyeron reencarpetamiento total con asfalto, construcción de banquetas y cruceros seguros, además de alumbrado, señalización y defensas metálicas, en el tramo de avenida Adolf Horn a la carretera a Chapala.
Autoridades municipales indicaron que la vialidad es clave para fortalecer la conectividad regional.
Inauguran rehabilitación de Camino a El Zapote que conecta al Aeropuerto de GDL
El gobierno de Tlajomulco inauguró la rehabilitación integral de Camino a El Zapote del Valle, vialidad que funcionará como ruta alterna de acceso al Aeropuerto de Guadalajara.