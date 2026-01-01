El gobierno de Tlajomulco inauguró la rehabilitación integral de Camino a El Zapote del Valle, vialidad que funcionará como ruta alterna de acceso al Aeropuerto de Guadalajara.

Los trabajos incluyeron reencarpetamiento total con asfalto, construcción de banquetas y cruceros seguros, además de alumbrado, señalización y defensas metálicas, en el tramo de avenida Adolf Horn a la carretera a Chapala.

Autoridades municipales indicaron que la vialidad es clave para fortalecer la conectividad regional.