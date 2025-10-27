Luces, nostalgia y música de los 90 invadieron la Arena Guadalajara este sábado por la noche donde los tapatios festejaron junto a Fey sus 30 años de carrera.

La cantante mexicana ofreció un recorrido por los temas que marcaron su trayectoria, como “Muévelo”, “Frío” y “Me enamoro de ti” y “Media Naranja” entre coreografías y visuales que aportaron una narrativa diferente al espectáculo.

A lo largo de la noche, Fey presentó una selección de éxitos en forma de medley, que incluyó sus baladas más recordadas, los temas más emblemáticos de los 90 y un homenaje especial a Mecano.

Tras hora y media de concierto, cerró la noche con un agradecimiento a sus fanáticos a quienes invitó a cantar y bailar junto a ella “Te pertenezco” y “Azúcar amargo”, canciones que desataron la euforia de los asistentes que la han acompañado a lo largo de su carrera. (Por Pilar Gutiérrez)