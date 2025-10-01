La noche de este sábado, el Auditorio Benito Juárez vibró con el concierto de Grupo Frontera, que por primera vez se presentó en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre.

Liderados por la voz de Payo Solís, la banda no dio tregua a los miles de asistentes al recinto con un espectáculo cargado de sus éxitos más virales, como “Jugando A Que No Pasa Nada”, “No Se Va”, “Ojitos Rojos” y “Frágil”, entre otras, con las que demostrando la versatilidad de la banda para navegar entre la cumbia norteña y el pop con toques melancólicos.

A pesar de ser su debut en el recinto, la conexión de Grupo Frontera con el público tapatío fue instantánea, con Payo interactuando constantemente y agradeciendo la calidez con la que Jalisco ha recibido la música de la banda. (Por Katia Plascencia Muciño)