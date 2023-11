El Feyenoord con Santiago Giménez jugando de titular quedó eliminado de la Champions League al caer en casa por 3-1 ante el el Atlético de Madrid. Los Colchoneros hicieron buen juego y además se vieron beneficiados con dos autogoles del equipo de Rotterdam, uno de los cuales lo marcó el mexicano, el otro fue de Geertruida. El “Chaquito” Giménez lamentó la forma en la que quedaron eliminados.

“Tuve mi chance me tocó fallar en ese momento y me tocó hacer un autogol tomo responsabilidad se que fue un partido complicado para mi en lo personal y para el grupo, pero vamos a tener más partidos de estos y vamos a tener que aprender de ahora para que lo que venga después. Jugar la Europa Legue no es poca cosa también es un torneo de alto nivel”

De esta manera el Feyenoord quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y se tendrá que conformar con jugar la Europa League.

(Por Manuel Trujillo Soriano)