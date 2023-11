Tras 25 años de militancia, el ex senador jalisciense, Jesús Casillas, anuncia su renuncia al PRI.

“Por esa razón y a pesar de que ya no ratifiqué mi afiliación en el partido político en el que he militado en los últimos 25 años, anuncio que ya no participaré en el activismo político partidista, no habré de afiliarme a ningún instituto político y pasaremos de la actividad partidista a trabajar por una causa y esa causa se llama movilidad urbana sustentable a través de la Asociación Civil Jalisco en Dos Ruedas”.

Casillas Romero fue presidente de la Comisión de Movilidad del Senado en las Legislaturas 62 y 63; y diputado local en dos ocasiones. Actualmente dirige la Asociación Civil Jalisco en Dos Ruedas. (Por Arturo García Caudillo)