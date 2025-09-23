La Fiscalía General de la República asumió la investigación por la muerte de Nicole Stark Carrillo, residente de anestesiología que falleció el 16 de septiembre en el Hospital Regional 46 del Seguro Social en Guadalajara.

El Ministerio Público ya inició diligencias, recibió peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y llamará a comparecer a personal médico del hospital.

Aunque no se han revelado detalles, fuentes señalan que se sigue el protocolo de investigación por homicidio.

La familia pidió respeto y confió en que la muerte de Nicole contribuya a mejorar las condiciones de los médicos en formación.