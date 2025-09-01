Con un mes de anticipación se agotaron las 12 mil inscripciones para la Novena Edición de la Carrera Leones Negros que se realizará el 19 de octubre con salida y meta frente a rectoría de la UdeG, informo su director, Luis Fernando Hidalgo.
“A un mes, a un mes hicimos el sold out y estamos muy agradecidos con la comunidad universitaria y el publico en general que participa en esta carrera. Todos esperan un gran evento que es exactamente lo que van a tener; muchísima seguridad, muchísimo resguardo en toda la ruta. Vamos a tener una producción impresionante en la salida y en nuestra meta”
Esta mañana se presentaron la playera y la medalla que se entregará a los participantes que completen el recorrido de las dos modalidades en los 5 y 10 kilómetros. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Presentan Playera y Medalla de la Carrera Leones Negros
