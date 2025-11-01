La Fiscalía General de la República solicitó a la policía municipal de Tequila notificar y citar al exalcalde panista Alfonso Magallanes Rubio para que comparezca ante autoridades federales, como parte de una investigación por presunto desvío de recursos públicos.

La diligencia tiene como objetivo que el exfuncionario rinda declaración dentro de una carpeta que aún se encuentra en integración.

Magallanes gobernó Tequila entre 2018 y 2021, periodo marcado por conflictos legales, entre ellos un adeudo superior a 72 millones de pesos derivado de un litigio por un relleno sanitario, que incluso motivó la destitución de funcionarios municipales.

A ello se suma una multa impuesta en 2025 por el ITEI por incumplir obligaciones de transparencia.

Al no ser localizado en su domicilio, la investigación continúa. (Por Edgar Flores Maciel)