Elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a un hombre en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, a quien le aseguraron varios relojes presuntamente robados, así como droga y objetos para su consumo.

La detención ocurrió en un puente cercano a la estación Las Juntas de la Línea 4 del Tren Ligero, durante un recorrido de vigilancia.

Los oficiales detectaron al sujeto portando a la vista un objeto punzocortante y, al notar la presencia policial, intentó huir, aunque fue interceptado en el cruce de Lirios y Gardenia.

Tras una revisión, le fueron encontrados cinco relojes de distintas marcas, tres auriculares inalámbricos, además de marihuana y dos pipas.

El detenido, identificado como Armando “N”, de 32 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. (Por Edgar Flores Maciel)