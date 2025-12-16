La Fiscalía General de la República localizó e inhabilitó dos tomas clandestinas de hidrocarburo en los municipios de Tonalá y El Salto.

En Tonalá se detectó una toma en el poliducto Salamanca–Guadalajara, sin personas detenidas.

En El Salto, tras un cateo en la colonia Lomas del Salto, se aseguraron una manguera de 200 metros, alrededor de 380 litros de hidrocarburo y equipo de videograbación.

La dependencia abrió carpetas de investigación para deslindar responsabilidades.